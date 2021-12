Il Sudafrica potrebbe aver superato il picco da variante omicron (Di venerdì 31 dicembre 2021) I dati sui nuovi contagi continuano a calare: i ricoveri in questa ondata sono stati di meno, e le morti sono aumentate in modo “marginale” Leggi su ilpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) I dati sui nuovi contagi continuano a calare: i ricoveri in questa ondata sono stati di meno, e le morti sono aumentate in modo “marginale”

Advertising

NicolaPorro : ?? #Omicron, la notizia è arrivata poco fa dal #Sudafrica e potrebbe essere quella che tutti i virologi stavano aspe… - ilpost : Il Sudafrica potrebbe aver superato il picco da variante omicron - nikpaolini1 : RT @NicolaPorro: ?? #Omicron, la notizia è arrivata poco fa dal #Sudafrica e potrebbe essere quella che tutti i virologi stavano aspettando… - SadonoSuhadi : Un'altra cosa assurda è come stiamo completamente ignorando le notizie dal Sudafrica quando si parla di Omicron Ci… - oscarvalle1984 : RT @FoxtrotIndia: @giorgiogilestro Sarà una domanda scema, ma mi chiedo: se ci stiamo infettando così in fretta e così in tanti, non potreb… -