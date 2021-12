Il raggruppamento di TIM viene scelto per il Cloud della Pubblica Amministrazione: ecco a cosa servirà (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tre proposte di Partenariato Pubblico Privato sull’iniziativa M1 C1 Investimento 1.1 del PNRR (Cloud PA/Polo Strategico Nazionale), in pratica un Cloud per la Pubblica Amministrazione. Una ha colpito più di tutti il Dipartimento per la trasformazione digitale. A tal punto che è stata scelta, con l’ausilio degli esperti del DTD e MITD, in quanto “Rispecchia pienamente e in misura del tutto soddisfacente i requisiti espressi nella policy Cloud Italia”. Tim entra in partenariato con la Pubblica Amministrazione – Adobe StockIl Gruppo TIM ha stregato letteralmente il Dipartimento. “La proposta soddisfa in particolare i requisiti di completezza dei servizi Cloud e di sicurezza dei dati strategici e critici” della Pubblica ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tre proposte di Partenariato Pubblico Privato sull’iniziativa M1 C1 Investimento 1.1 del PNRR (PA/Polo Strategico Nazionale), in pratica unper la. Una ha colpito più di tutti il Dipartimento per la trasformazione digitale. A tal punto che è stata scelta, con l’ausilio degli esperti del DTD e MITD, in quanto “Rispecchia pienamente e in misura del tutto soddisfacente i requisiti espressi nella policyItalia”. Tim entra in partenariato con la– Adobe StockIl Gruppo TIM ha stregato letteralmente il Dipartimento. “La proposta soddisfa in particolare i requisiti di completezza dei servizie di sicurezza dei dati strategici e critici”...

