Il Porro d’Oro 2021 è…

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Già è stato un anno scatenato, di quelli che non dormono mai. Nel senso che qui nessun dorme, siamo preda dei nostri incubi ad occhi aperti e ogni giorno diventano più spaventosi. Ergo, a chi conferire il, la prestigiosa copertina del nostro sito giornale? A chi dare il? La scelta è problematica e siamo stati a lungo incerti, addirittura con duelli rusticani: in redazione: il supertecnico che ha superfallito, quello che “il greenpass serve a tenere sicura la gente dando garanzia di non contagiarsi”? Il presidente di tutti gli italiani, ma qualcuno di più, che ha avallato ogni sciagurata scelta? Lo Speranza che fa venir voglia di suicidarsi anche quando si copre con una maschera, che a togliersela raggiunge l’effetto Mariangela Fantozzi, meglio prima? Il vice Sileri, che se ogni tanto restasse ...