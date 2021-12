Il piano di Cingolani per l’energia: nuove trivellazioni in Basilicata e nel mare Adriatico (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ogni famiglia spenderà quasi mille euro in più per pagare le bollette di elettricità e gas nel 2022. Nonostante l’intervento del governo che ha stanziato 3,8 miliardi di euro per calmierare i rincari. In un anno la spesa per luce e gas per una famiglia tipo arriverà a 2.383 euro. E sarà in crescita di 944 euro rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente. Un balzo determinato dal boom dei prezzi delle materie prime energetiche e della CO2. Come ha spiegato l’autorità per l’energia Arera, per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia-tipo sarà di circa 823 euro. Con una crescita del +68% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente a un incremento di circa 334 euro all’anno. Nello stesso periodo, la spesa per la bolletta gas sarà di circa 1.560 euro, con una variazione del +64% rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente. Un incremento di circa ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ogni famiglia spenderà quasi mille euro in più per pagare le bollette di elettricità e gas nel 2022. Nonostante l’intervento del governo che ha stanziato 3,8 miliardi di euro per calmierare i rincari. In un anno la spesa per luce e gas per una famiglia tipo arriverà a 2.383 euro. E sarà in crescita di 944 euro rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente. Un balzo determinato dal boom dei prezzi delle materie prime energetiche e della CO2. Come ha spiegato l’autorità perArera, per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia-tipo sarà di circa 823 euro. Con una crescita del +68% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente a un incremento di circa 334 euro all’anno. Nello stesso periodo, la spesa per la bolletta gas sarà di circa 1.560 euro, con una variazione del +64% rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente. Un incremento di circa ...

