Il Pensiero di Madre Teresa di Calcutta per oggi 31 Dicembre 2021 – Video (Di venerdì 31 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Lascia che Dio ti usi senza consultarti“. Madre Teresa, prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria per accogliere nel nostro cuore l’amore che rende felici. oggi vi proponiamo un Pensiero tra L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 31 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Lascia che Dio ti usi senza consultarti“., prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria per accogliere nel nostro cuore l’amore che rende felici.vi proponiamo untra L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ethxchosen : mia madre ha fatto scorta, non so se mi ha letto nel pensiero o semplicemente ha un'account Twitter… - Giorgio19521 : RT @DimitriDiacono: Aspettando il 1° Gennaio 2022 Maria Santissima madre di Dio Il pensiero mariologico di San Luigi Maria Grignion de Mont… - mme_francesca_s : @Beaoh11 Non sei l’unico. Il mio, che pur avendo una madre che tenta di illuminarlo e studiando filosofia, dovrebbe… - CoriandoliDiMe : @_anamorfosi_ Porca miseria! Ci pensavo oggi ma dall'altro lato... Dal lato di una quasi quarantenne che non ha ma… - oozirba : C'è una cosa con la quale vostra madre è d'accordo con voi in cucina? Con la mia niente! Ogni festa è così, mi fa v… -