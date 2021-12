Il pasticciaccio brutto dell’auto-sorveglianza nel decreto del governo (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’anno si chiude nel caos. Non solo per il vertiginoso aumento dei contagi in Italia, ma anche per alcune norme scritte in modo non propriamente preciso che hanno dato adito a tante interpretazioni. E a sbagliare, questa volta, non sono le persone che hanno interpretato male il testo del decreto, ma chi ha scritto quel documento. E a creare ancor più confusione attorno al nuovo concetto di auto-sorveglianza (che da oggi sostituisce quello di quarantena per le persone vaccinate con booster, con seconda dose entro i 120 giorni o guariti entro i 120 giorni) inserito all’interno del dl ci ha pensato la circolare (proprio sul recepimento di queste novità) del Ministero della Salute. Proviamo a tamponare la situazione spiegando nel dettaglio la genesi del caos e il corretto significato di questa nuova misura. LEGGI ANCHE > La Verità e la «panoramica ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’anno si chiude nel caos. Non solo per il vertiginoso aumento dei contagi in Italia, ma anche per alcune norme scritte in modo non propriamente preciso che hanno dato adito a tante interpretazioni. E a sbagliare, questa volta, non sono le persone che hanno interpretato male il testo del, ma chi ha scritto quel documento. E a creare ancor più confusione attorno al nuovo concetto di auto-(che da oggi sostituisce quello di quarantena per le persone vaccinate con booster, con seconda dose entro i 120 giorni o guariti entro i 120 giorni) inserito all’interno del dl ci ha pensato la circolare (proprio sul recepimento di queste novità) del Ministero della Salute. Proviamo a tamponare la situazione spiegando nel dettaglio la genesi del caos e il corretto significato di questa nuova misura. LEGGI ANCHE > La Verità e la «panoramica ...

Advertising

giornalettismo : Se dobbiamo tamponare anche le comunicazioni ufficiali... Il caos sull'#autosorveglianza inserita nell'ultimo decr… - Taxbnb : Cronaca di una serie di sfortunati eventi, in cui è stato assegnato il contributo a fondo perduto in favore della s… - Taxbnb : Cronaca di una serie di sfortunati eventi, in cui è stato assegnato il contributo a fondo perduto in favore della s… - Il_Vitruviano : Quer pasticciaccio brutto dei quartieri spagnoli. - CLAUDIOMARTANO2 : Il provvedimento di ier sera si può senza dubbio definire come QUER PASTICCIACCIO BRUTTO DI PALAZZO CHIGI. il… -