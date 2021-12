Il mondo incantato di Katia Papaleo, sospeso tra magia ed emozionante intuizione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tutto ciò che appartiene all’irrazionalità tende a essere messo in secondo piano rispetto alla contingenza, all’osservazione di quanto si muove intorno alla contemporaneità con le sue problematiche, le sue finte libertà che in realtà sono gabbie all’interno delle quali l’essere umano, e più ancora l’artista, si muove per esplorare i significati più profondi intrappolandosi di fatto in un meccanismo di causa ed effetto che non gli consente di uscire da quel vortice mentale ed emotivo. L’artista di cui vi racconterò oggi invece utilizza l’atto pittorico per lasciar emergere il lato magico dell’universo che abitiamo, fatto di energie sottili, di personaggi e di oggetti apparentemente ordinari che rivelano le infinite possibilità di un mondo parallelo in cui ogni cosa può modificare la sua essenza e trasformarsi. A partire dagli ultimissimi anni dell’Ottocento, con la ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tutto ciò che appartiene all’irrazionalità tende a essere messo in secondo piano rispetto alla contingenza, all’osservazione di quanto si muove intorno alla contemporaneità con le sue problematiche, le sue finte libertà che in realtà sono gabbie all’interno delle quali l’essere umano, e più ancora l’artista, si muove per esplorare i significati più profondi intrappolandosi di fatto in un meccanismo di causa ed effetto che non gli consente di uscire da quel vortice mentale ed emotivo. L’artista di cui vi racconterò oggi invece utilizza l’atto pittorico per lasciar emergere il lato magico dell’universo che abitiamo, fatto di energie sottili, di personaggi e di oggetti apparentemente ordinari che rivelano le infinite possibilità di unparallelo in cui ogni cosa può modificare la sua essenza e trasformarsi. A partire dagli ultimissimi anni dell’Ottocento, con la ...

