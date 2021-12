Il Milan si fionda su un obiettivo del Napoli | il giocatore

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilè alla ricerca di un difensore centrale. Il ds Cristiano Giuntoli deve provare a chiudere il prima possibile per regalare a mister Spalletti un nuovo uomo in un reparto che è rimasto orfano di Kostas Manolas, ceduto all’Olympiakos, e di Kalidou Koulibaly, partito per la Coppa d’Africa e indisponibile fino a febbraio (a meno di clamorose sorprese negative del Senegal). Attila Szalai Un’altra squadra alla ricerca di un difensore centrale, però, è anche il. Stefano Pioli ha perso il suo colosso Simon Kjaer, infortunatosi a inizio mese e indisponibile per il resto della stagione, e quindi ha bisogno di un nuovo uomo pronto a sostituire Tmori e Romagnoli in caso di infortuni. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i nomi seguiti dalla dirigenza rossonera, c’è anche Attila Szalai, difensore del Fenerbahçe. Il calciatore ungherese è ...

TuttoMilan_24 : ??? #Calciomercato Milan, Maldini si fionda su un centrale: sfida al Liverpool #Milan #UCL #FiorentinaMilan #SerieA… -

Il Milan cerca un difensore centrale per rimpiazzare Kjaer: Maldini starebbe seguendo un francese, che interesserebbe anche al Liverpool ... Video Empoli Milan (2-4) gol e highlights del match della 19^ giornata di Serie A: i rossoneri calano un poker al Castellani.