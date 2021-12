Il messaggio di fine anno di Boris Johnson: “Vaccinati, fai il tuo buon proposito per il 2022” (Di venerdì 31 dicembre 2021) “buon anno. Il 2022 è alle porte e possiamo dire con certezza che questo 31 dicembre è senza dubbio migliore rispetto a un anno fa. Il destino continua a lanciare sfide nuove sulla nostra strada, ma fai il tuo buon proposito per l’anno nuovo: Vaccinati. Guarda chi sta male adesso, potresti essere tu”. Così il primo ministro britannico Boris Johnson nel suo videomessaggio di Capodanno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) “. Ilè alle porte e possiamo dire con certezza che questo 31 dicembre è senza dubbio migliore rispetto a unfa. Il destino continua a lanciare sfide nuove sulla nostra strada, ma fai il tuoper l’nuovo:. Guarda chi sta male adesso, potresti essere tu”. Così il primo ministro britanniconel suo videodi Capod. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

