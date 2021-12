Il manicomio Europa: da “tarantola ballerina” a tarantola gourmet (Di venerdì 31 dicembre 2021) EDITORIALE GENNAIO 2022 di Giuseppe Arnò * Proprio così: il ragno da «tarantola ballerina» (libro giallo storico di Filippo D’Arpa) a ‘piatto gourmet’ raccomandato dall’EFSA (European Food Safety Authority)! «Cose da pazzi», ne succedono ogni giorno di cose da pazzi! Chiaramente, non ci riferiamo all’omonimo film-commedia di Vincenzo Salemme, anima vibrante del teatro napoletano, ma ai burocrati europei che vorrebbero trasformarci in zombi robotizzati in un nuovo e strano mondo distopico, bislacco e dalle coscienze manipolate. Agli albori della civiltà la pazzia viene considerata un morbo sacro, un’infermità (un privilegio) che permette di mettersi in contatto con gli dei, ma col passare dei secoli l’infermo di mente viene perseguitato, dipoi isolato e infine rinchiuso in apposite ‘case di cura’. ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 31 dicembre 2021) EDITORIALE GENNAIO 2022 di Giuseppe Arnò * Proprio così: il ragno da «» (libro giallo storico di Filippo D’Arpa) a ‘piatto’ raccomandato dall’EFSA (European Food Safety Authority)! «Cose da pazzi», ne succedono ogni giorno di cose da pazzi! Chiaramente, non ci riferiamo all’omonimo film-commedia di Vincenzo Salemme, anima vibrante del teatro napoletano, ma ai burocrati europei che vorrebbero trasformarci in zombi robotizzati in un nuovo e strano mondo distopico, bislacco e dalle coscienze manipolate. Agli albori della civiltà la pazzia viene considerata un morbo sacro, un’infermità (un privilegio) che permette di mettersi in contatto con gli dei, ma col passare dei secoli l’infermo di mente viene perseguitato, dipoi isolato e infine rinchiuso in apposite ‘case di cura’. ...

GoGopalmer : IL MANICOMIO EUROPA: DA “TARANTOLA BALLERINA” A TARANTOLA GOURMET - La Prima Pagina - shearxxx : @MarcelloChirico @FCBarcelona_es Tutto questo manicomio per, dopo 8 anni di dominio in Italia e competitività in Eu… -