Il Grande Fratello Vip oggi non va in onda: perché, il motivo (Di venerdì 31 dicembre 2021) 31 dicembre 2021 Canale 5 perché oggi, 31 dicembre 2021, il Grande Fratello Vip non va in onda? L’appuntamento del venerdì con il reality condotto da Alfonso Signorini salta perché oggi è Capodanno, e su Canale 5 ci sarà il Capodanno in musica in diretta dal teatro Petruzzelli di Bari, condotto da Federica Panicucci. Ecco perché il Grande Fratello Vip oggi non va in onda. Quando torna Possiamo dirvi inoltre che per tutte le festività natalizie non ci sarà il doppio appuntamento del lunedì e del venerdì con il Gf Vip, ma andrà in onda solo una volta a settimana, il lunedì. Il doppio appuntamento settimanale con il reality di Canale 5 tornerà a gennaio dopo le feste. ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021) 31 dicembre 2021 Canale 5, 31 dicembre 2021, ilVip non va in? L’appuntamento del venerdì con il reality condotto da Alfonso Signorini saltaè Capodanno, e su Canale 5 ci sarà il Capodanno in musica in diretta dal teatro Petruzzelli di Bari, condotto da Federica Panicucci. EccoilVipnon va in. Quando torna Possiamo dirvi inoltre che per tutte le festività natalizie non ci sarà il doppio appuntamento del lunedì e del venerdì con il Gf Vip, ma andrà insolo una volta a settimana, il lunedì. Il doppio appuntamento settimanale con il reality di Canale 5 tornerà a gennaio dopo le feste. ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - Julio87847019 : RT @GrandeOrienteit: #AccaddeOggi #31dicembre 1855; nasce #GiovanniPascoli, famoso poeta e figura emblematica della letteratura italiana di… - ohsoslytherin_ : praticamente questo grande fratello gira tutto intorno a katia #gfvip - farfallab1anca : RT @ciaosonounamela: Casa mia oggi funziona così: mio papà ha fatto la terza dose ieri e mio fratello si è incazzato perché dice eh così ti… - SchiranoAnna : Andate a votare per fra il sondaggio su grande fratello 6 dai saliamo un pochino ? -