Il grande assente della manovra è la transizione ecologica (Di venerdì 31 dicembre 2021) La prima legge di Bilancio del governo "ambientalista" guidato da Draghi ha suscitato molte aspettative, ma nei modi e nel testo è difficile trovare la svolta che serviva. Nel metodo ha ripreso, se non peggiorato, le pessime consuetudini degli ultimi anni, imponendo un monocameralismo di fatto che ha consentito di incidere sulla manovra solo al Senato, marginalizzando il Parlamento con tempi ultra contingentati e accordi raggiunti nei ministeri. Nel merito manca proprio un contributo forte sulla transizione ecologica, una strategia seria di contrasto alla crisi climatica. Per questo noi deputati di FacciamoECO non abbiamo votato la manovra, ma siamo usciti dall'aula. Ciò premesso mi soffermo sui contenuti. Le risorse del bilancio nazionale dovrebbero servire per dare un indirizzo green alle politiche industriali e ...

