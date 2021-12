Il “governo dei migliori” ci regala altri 440 clandestini: nel 2021 sbarchi raddoppiati (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic – Nel 2021 gli sbarchi sono raddoppiati, ma non è ancora finita qui. Oggi infatti sono arrivati a Pozzallo altri 440 clandestini, a bordo della nave Sea Watch 3, con oltre 440 clandestini a bordo. Ad annunciare via social l’assegnazione del porto, è stata proprio la Ong. “Le autorità hanno indicato il porto di Pozzallo come luogo di sbarco per Sea Watch3. Dopo una settimana di attesa le 440 persone a bordo potranno finalmente scendere a terra”, si legge sul profilo Twitter di Sea-Watch Italy. Così il governo ci regala altri 440 clandestini A confermare il via libera al “porto sicuro” da parte delle autorità italiane, è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. Così, dopo una serie di operazioni di fronte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic – Nelglisono, ma non è ancora finita qui. Oggi infatti sono arrivati a Pozzallo440, a bordo della nave Sea Watch 3, con oltre 440a bordo. Ad annunciare via social l’assegnazione del porto, è stata proprio la Ong. “Le autorità hanno indicato il porto di Pozzallo come luogo di sbarco per Sea Watch3. Dopo una settimana di attesa le 440 persone a bordo potranno finalmente scendere a terra”, si legge sul profilo Twitter di Sea-Watch Italy. Così ilci440A confermare il via libera al “porto sicuro” da parte delle autorità italiane, è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. Così, dopo una serie di operazioni di fronte ...

