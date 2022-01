Il giornalista che rischia di essere condannato per aver cliccato su “visualizza sorgente pagina” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Di questa storia vi avevamo già parlato lo scorso ottobre: un giornalista del St. Louis Post-Dispatch ha individuato una grave vulnerabilità del Missouri Department of Elementary and Secondary Education – ovvero il fatto che il codice sorgente HTML del sito web conteneva i dati personali di centomila insegnanti – e lo stato del Missouri invece di ringraziare gli ha fatto causa. Lo sviluppo di questa storia già assurda di per sé ha dell’incredibile ulteriore: il reporter potrebbe essere incriminato per aver utilizzato la funzione “visualizza sorgente” sul web. Si, proprio quella semplice azione che parte dal cliccare con il taso destro del mouse in qualsiasi punto della pagina e che permette di visualizzare il codice sorgente di quella ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Di questa storia vi avevamo già parlato lo scorso ottobre: undel St. Louis Post-Dispatch ha individuato una grave vulnerabilità del Missouri Department of Elementary and Secondary Education – ovvero il fatto che il codiceHTML del sito web conteneva i dati personali di centomila insegnanti – e lo stato del Missouri invece di ringraziare gli ha fatto causa. Lo sviluppo di questa storia già assurda di per sé ha dell’incredibile ulteriore: il reporter potrebbeincriminato perutilizzato la funzione “” sul web. Si, proprio quella semplice azione che parte dal cliccare con il taso destro del mouse in qualsiasi punto dellae che permette dire il codicedi quella ...

