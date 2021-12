Il gioco della Lega. No all'obbligo vaccinale come spia della possibile uscita dal governo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma. Negano tutti, non la esclude nessuno. “La Lega può uscire in qualsiasi momento dal governo”, la “Lega non può accettare tutto quello che desidera il governo”. E dicono che sia stato Giancarlo Giorgetti, che pure gli è amico e per cui Mario Draghi prova affetto, a spiegare che quello che si chiedeva in Cdm, l’obbligo vaccinale esteso al mondo del lavoro, era inaccettabile almeno come Pd e Forza Italia lo desideravano: “Non posso accettare che il mio partito venga descritto come un partito di sprovveduti. Se si deve fare, si faccia bene”. Raccontano pure che Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza Stato regioni, non abbia tanto sbagliato ma che di sicuro, la sua intervista a La Repubblica, quella dove ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma. Negano tutti, non la esclude nessuno. “Lapuò uscire in qualsiasi momento dal”, la “non può accettare tutto quello che desidera il”. E dicono che sia stato Giancarlo Giorgetti, che pure gli è amico e per cui Mario Draghi prova affetto, a spiegare che quello che si chiedeva in Cdm, l’esteso al mondo del lavoro, era inaccettabile almenoPd e Forza Italia lo desideravano: “Non posso accettare che il mio partito venga descrittoun partito di sprovveduti. Se si deve fare, si faccia bene”. Raccontano pure che Massimiliano Fedriga, presidenteConferenza Stato regioni, non abbia tanto sbagliato ma che di sicuro, la sua intervista a La Repubblica, quella dove ...

Il gioco della Lega. No all'obbligo vaccinale come spia della possibile uscita dal governo

