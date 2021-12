Il Foglio Sportivo elogia Marotta: duttile, incline alla mediazione, cura i dettagli, è il segreto dell’Inter (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sul Foglio Sportivo, Roberto Perrone tesse l’elogio di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter. Lo definisce “l’uomo che smussa gli angoli”. Uno dei più longevi nel mondo del calcio. Sia alla Juventus che all’Inter è riuscito in grandi imprese. “Beppe è della vecchia guardia. E questo è il segreto della sua lunga militanza nel calcio dove tutto si brucia in fretta. Quelli come lui, ormai una rarità, forse è rimasto da solo, preferiscono la lentezza, non per andare piano, no, ma per curare meglio i dettagli. Sono affiliati a un’associazione che non esiste, ma che se esistesse si potrebbe chiamare Slow Football”. Ancora: “In un calcio dove domina la frenesia, Beppe Marotta preferisce fare il passo giusto, possibilmente non più ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sul, Roberto Perrone tesse l’elogio di Beppe, amministratore delegato. Lo definisce “l’uomo che smussa gli angoli”. Uno dei più longevi nel mondo del calcio. SiaJuventus che all’Inter è riuscito in grandi imprese. “Beppe è della vecchia guardia. E questo è ildella sua lunga militanza nel calcio dove tutto si brucia in fretta. Quelli come lui, ormai una rarità, forse è rimasto da solo, preferiscono la lentezza, non per andare piano, no, ma perre meglio i. Sono affiliati a un’associazione che non esiste, ma che se esistesse si potrebbe chiamare Slow Football”. Ancora: “In un calcio dove domina la frenesia, Beppepreferisce fare il passo giusto, possibilmente non più ...

