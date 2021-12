Il film del 2021, in tre minuti – Il video (Di venerdì 31 dicembre 2021) È stato l’anno dell’insediamento di Joe Biden negli Usa e di Mario Draghi in Italia. È stato segnato dall’assalto a Capitol Hill, a Washington, e da quello alla sede della Cgil, a Roma. Il 2021 sarà ricordato, anche e soprattutto, per la campagna vaccinale messa in campo su scala globale contro il Coronavirus, con le polemiche su AstraZeneca e le immagini dell’emergenza sanitaria fuori controllo in India. Abbiamo visto andarsene figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dello spettacolo (da Raffaella Carrà a Franco Battiato). Abbiamo vissuto un susseguirsi senza precedenti di trionfi nello sport, dalla vittoria della Nazionale agli Europei di calcio fino alle medaglie d’oro nell’atletica all’Olimpiade di Tokyo. Sullo sfondo, una serie di eventi che hanno monopolizzato per giorni le cronache internazionali, come l’arresto di Alexei Navalny in Russia, ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) È stato l’anno dell’insediamento di Joe Biden negli Usa e di Mario Draghi in Italia. È stato segnato dall’assalto a Capitol Hill, a Washington, e da quello alla sede della Cgil, a Roma. Ilsarà ricordato, anche e soprattutto, per la campagna vaccinale messa in campo su scala globale contro il Coronavirus, con le polemiche su AstraZeneca e le immagini dell’emergenza sanitaria fuori controllo in India. Abbiamo visto andarsene figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dello spettacolo (da Raffaella Carrà a Franco Battiato). Abbiamo vissuto un susseguirsi senza precedenti di trionfi nello sport, dalla vittoria della Nazionale agli Europei di calcio fino alle medaglie d’oro nell’atletica all’Olimpiade di Tokyo. Sullo sfondo, una serie di eventi che hanno monopolizzato per giorni le cronache internazionali, come l’arresto di Alexei Navalny in Russia, ...

