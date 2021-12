Il direttore sportivo si propone: “Vorrei andare a lavorare al Napoli” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il direttore sportivo Walter Sabatini ha rilasciato un’intervista a Tuttosport parlando del suo futuro. Ecco quanto evidenziato: “Sono deluso per come è finita a Bologna. Non sono andato via volontariamente, è stato il presidente Saputo a indicarmi la porta e io non ho alzato le barricate nonostante l’anno di contratto. Mi piacerebbe ripartire da club storici che in qualche modo mi assomigliano, come ad esempio il Torino o il Napoli”. FOTO: Getty – Walter Sabatini Poi sui migliori attaccanti della Serie A: “Vlahovic appartiene alla categoria degli attaccanti decisivi: lo metto alla pari dei quasi coetanei Mbappé e Haaland. E ci metto pure Osimhen. Vlahovic èd ideale per qualsiasi big europea. A gennaio resta a Firenze. In estate lo vedo in Inghilterra o al Bayern, come erede di Lewandowski“. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 dicembre 2021) IlWalter Sabatini ha rilasciato un’intervista a Tuttosport parlando del suo futuro. Ecco quanto evidenziato: “Sono deluso per come è finita a Bologna. Non sono andato via volontariamente, è stato il presidente Saputo a indicarmi la porta e io non ho alzato le barricate nonostante l’anno di contratto. Mi piacerebbe ripartire da club storici che in qualche modo mi assomigliano, come ad esempio il Torino o il”. FOTO: Getty – Walter Sabatini Poi sui migliori attaccanti della Serie A: “Vlahovic appartiene alla categoria degli attaccanti decisivi: lo metto alla pari dei quasi coetanei Mbappé e Haaland. E ci metto pure Osimhen. Vlahovic èd ideale per qualsiasi big europea. A gennaio resta a Firenze. In estate lo vedo in Inghilterra o al Bayern, come erede di Lewandowski“.

Advertising

sportli26181512 : Sabatini: 'Ho fatto di tutto per tenere Scamacca a Roma, ma era di periferia...': Intervistato da Tuttosport, Walte… - Bogazkoi43 : @davideterruzzi Un altro grande errore di AA: promuovere Cherubini al posto di Paratici. Cherubini è un ottimo diri… - Italo81580161 : @marifcinter In tutto ciò però noi ci dimentichiamo della frase di ausilio lukaku in prestito si non c'è lo siamo i… - tuttomercatoo : #Sabatini, ex direttore sportivo del #Palermo tra il 2008 e il 2010, provò a prendere Robert #Lewandowski da un clu… - Ciclonews_biz : Mario Aerts ciclista e direttore sportivo -