Il dg del Chiasso | ' Eriksen ci ha chiesto di allenarsi qui Rispettiamo la sua privacy'

Di nuovo in campo, a una quindicina chilometri da Appiano Gentile. In questi giorni Christian Eriksen si è allenato nello stadio, il Riva IV. 'Ci ha chiesto se poteva usufruire delle nostre strutture per tenersi in forma - ha spiegato alla tv svizzera il direttore generale, Nicola Bignotti - L'accordo ...

Dopo la rescissione ufficiale con l'Inter, l'ex centrocampista del Tottenham si sta tenendo in forma in Svizzera come rivelato dalla radiotelevisione svizzera.

Negli ultimi giorni Christian Eriksen ha sfruttato lo stadio del Chiasso per allenarsi. "Ci ha chiesto se poteva usufruire delle nostre strutture per tenersi in forma - ha spiegato Nicola Bignotti - L ...