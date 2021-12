Il decreto contro la variante Omicron è un rebus per i cittadini. Le Regioni contro il Governo. L’isolamento ridotto non basta. La nuova quarantena arriva tardi e si doveva imporre il Super Green Pass al lavoro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Salvare il Paese da un lockdown di fatto e, al contempo, salvaguardare la salute pubblica. Questa la missione che ha portato il premier Mario Draghi ha firmare, mercoledì sera (leggi l’articolo – qui il focus), il decreto legge che riduce i tempi della quarantena per i vaccinati e la annulla per chi ha ottenuto pure la dose booster. Insomma una misura che, sulla carta, sembrerebbe aver accontentato tutti ma che, invece, in queste ore è finita nel mirino sia degli esperti che di gran parte dei presidenti di regione. Proprio dai governatori sono arrivate le maggiori critiche. Da nord a sud e rigorosamente bipartisan, alcuni di loro hanno puntato il dito contro il Governo reo di aver perso troppo tempo per poi giungere ad una soluzione che potrebbe avere effetti minimi. Tra i più critici ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Salvare il Paese da un lockdown di fatto e, al contempo, salvaguardare la salute pubblica. Questa la missione che ha portato il premier Mario Draghi ha firmare, mercoledì sera (leggi l’articolo – qui il focus), illegge che riduce i tempi dellaper i vaccinati e la annulla per chi ha ottenuto pure la dose booster. Insomma una misura che, sulla carta, sembrerebbe aver accontentato tutti ma che, invece, in queste ore è finita nel mirino sia degli esperti che di gran parte dei presidenti di regione. Proprio dai governatori sonote le maggiori critiche. Da nord a sud e rigorosamente bipartisan, alcuni di loro hanno puntato il ditoilreo di aver perso troppo tempo per poi giungere ad una soluzione che potrebbe avere effetti minimi. Tra i più critici ...

