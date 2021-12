Il Covid 'blocca' anche la serie C, seconda giornata di ritorno slitta al 2 febbraio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il presidente della serie C, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid - 19, ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il presidente dellaC, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall'emergenza epidemiologica da- 19, ...

L'aumento dei contagi Covid blocca il rugby per tutto il mese di gennaio Il mondo del rugby fermo per tutto il mese di gennaio. Questa la decisione presa dalla Federazione Italiana Rugby a seguito della crescita dei contagi.

Blocco dei campionati di rugby per tutto il mese di gennaio ad eccezione del Top 10, torneo in cui gioca il Transvecta Calvisano , e la Coppa Italia. Questo quanto deciso dalla Federazione ...

