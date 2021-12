Il congedo di Mattarella: "Ho fiducia, l'Italia crescerà. Sette anni emozionanti" (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un grazie agli Italiani ma anche alle istituzioni che hanno evitato "un salto nel buio", mostrando tutti insieme in questi anni difficili che l'unità e la solidarietà sono il vero patriottismo su cui si fonda la Repubblica. Sergio Mattarella rivolge l'ultimo messaggio di auguri del suo Settennato parlando "con un po' di emozione" soprattutto ai cittadini di un paese che ha saputo mostrare il suo vero volto, "laborioso, creativo, solidale". Mattarella lascia in punta di piedi il suo ruolo, con uno dei suoi discorsi più brevi, ricordando i Sette anni intensi e difficili ma ringraziando per non essersi "mai sentito solo". Poche parole per confermare che non vuole un bis ("tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente"), ... Leggi su agi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un grazie aglini ma anche alle istituzioni che hanno evitato "un salto nel buio", mostrando tutti insieme in questidifficili che l'unità e la solidarietà sono il vero patriottismo su cui si fonda la Repubblica. Sergiorivolge l'ultimo messaggio di auguri del suonnato parlando "con un po' di emozione" soprattutto ai cittadini di un paese che ha saputo mostrare il suo vero volto, "laborioso, creativo, solidale".lascia in punta di piedi il suo ruolo, con uno dei suoi discorsi più brevi, ricordando iintensi e difficili ma ringraziando per non essersi "mai sentito solo". Poche parole per confermare che non vuole un bis ("tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente"), ...

