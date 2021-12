Il commiato di Mattarella | ' Sette anni emozionanti | non mi sono mai sentito solo I vaccini salvano'

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Quindici minuti per ilall'Italia . Sgomberando il campo da un eventuale secondo mandato nei primi trenta secondi di un intervento tenuto in piedi, anche questo un segnale di addio. E ...

È discorso diil messaggio di fine anno, l'ultimo di Sergio. Stringato, - appena 15 minuti, uno dei più brevi - accorato, colloquiale fine nella location, lo studio alla vetrata ......ha concluso il suo discorso - più breve e sobrio di quelli che lo hanno preceduto: 15 ... Infine il, pieno di fiducia nel futuro: 'Il Nuovo Anno è un momento speranza, guardiamo ...Roma, 31 dic. (Adnkronos) – Il senatore a vita Mario Monti, in un colloquio telefonico, ha espresso al Capo dello Stato Sergio Mattarella “il più vivo apprezzamento” per il messaggio di fine anno. Lo ...Roma, 31 dic. "Un grazie sincero al Presidente Mattarella per le sue parole di commiato, alte e di grande valore istituzionale. Il suo discorso di commossa vici ...