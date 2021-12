Il business del sangue (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il suo prelievo volontario, negli Stati Uniti, non è un gesto gratuito come avviene in Italia, ma viene pagato (da 30 a40 dollari). E se si è guariti dal Covid la cifra raddoppia. Situazione analoga in molti Stati europei. L'Italia invece... «È un aiuto importante: riesco a raccogliere circa 25 dollari ogni due settimane. Considerando che lo fa anche la mia compagna, ci permette di sopravvivere». Timothy Blain vive negli Stati Uniti e riusciamo a contattarlo tramite un gruppo chiuso su Facebook con decine di migliaia di membri che si danno consigli, informazioni e aiuti reciproci su un tema apparentemente lodevole: la donazione del sangue. Peccato che quello che avviene negli Usa abbia ben poco a che fare con una «donazione», come invece avviene in Italia. Dietro la cessione di sangue intero e soprattutto di plasma - attorno a cui gravita un florido ... Leggi su panorama (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il suo prelievo volontario, negli Stati Uniti, non è un gesto gratuito come avviene in Italia, ma viene pagato (da 30 a40 dollari). E se si è guariti dal Covid la cifra raddoppia. Situazione analoga in molti Stati europei. L'Italia invece... «È un aiuto importante: riesco a raccogliere circa 25 dollari ogni due settimane. Considerando che lo fa anche la mia compagna, ci permette di sopravvivere». Timothy Blain vive negli Stati Uniti e riusciamo a contattarlo tramite un gruppo chiuso su Facebook con decine di migliaia di membri che si danno consigli, informazioni e aiuti reciproci su un tema apparentemente lodevole: la donazione del. Peccato che quello che avviene negli Usa abbia ben poco a che fare con una «donazione», come invece avviene in Italia. Dietro la cessione diintero e soprattutto di plasma - attorno a cui gravita un florido ...

Advertising

Eurosport_IT : L'International Business Times lancia la bomba: arriverà la proposta del Saudi Arabia Public Investment Fund (PIF)… - RobertoBurioni : Il vaccino cinese Sinovac, prodotto con una tecnologia che risale ai primi anni ‘50 (è quella del Salk) non funzion… - reportrai3 : 'Non sappiamo quali siano gli show più visti, da dove vengano i suoi abbonati e quanto tempo restino davanti allo s… - Paolo60855492 : R. D. C. GREEN PASS, SBARCHI=SOLDI INTASCATO DAI PORCI DEL BUSINESS, ADESSO SALTA FUORI UN NUOVO ARCURI, COSA INTAS… - Lo_Scoglionato : La stupidità di chi governa è arrivata a livello del non plus ultra, possibile che non si intravede nelle lunghe fi… -

Ultime Notizie dalla rete : business del Il business del sangue Le agenzie di viaggio affondate dal tampone

Dobbiamo ricostruire l'economia o la dobbiamo reinventare? ... ma con la qualità del loro lavoro. E se guardiamo a quello che è successo durante la pandemia, ... How Accelerating Technology is Transforming Business, Politics and Society": negli ultimi quaranta o ...

Il business del sangue Panorama Bucchioni su TMW: “ Juve, se parte Morata arriva Scamacca. Moro al Sassuolo” Il collega Bucchioni su TMW: Puntuali come gli orologi svizzeri di una volta, periodicamente tornano le voci sulla cessione dell’Inter, sull’interessamento del fondo arabo Pif ...

Dalla politica al business L’ex premier Kurz lavorerà in Silicon Valley L’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz (foto) fra pochi giorni assumerà un incarico nella Silicon Valley come “global strategist“ della Thiel Capital, una società del finanziere americano di origin ...

Le agenzie di viaggio affondate dal tampone... ma con la qualitàloro lavoro. E se guardiamo a quello che è successo durante la pandemia, ... How Accelerating Technology is Transforming, Politics and Society": negli ultimi quaranta o ...Il collega Bucchioni su TMW: Puntuali come gli orologi svizzeri di una volta, periodicamente tornano le voci sulla cessione dell’Inter, sull’interessamento del fondo arabo Pif ...L’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz (foto) fra pochi giorni assumerà un incarico nella Silicon Valley come “global strategist“ della Thiel Capital, una società del finanziere americano di origin ...