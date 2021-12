Il boom dei contagi non risparmia la serie A: giocatori positivi nella Juve, Roma, Inter e Venezia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo la sosta natalizia i club di serie A devono fare i conti con diversi giocatori che sono risultati positivi alla Covid-19. Prima della ripresa della preparazione atletica, l’Inter ha annunciato la positività di tre giocatori, ovvero Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano. Il club in una nota ufficiale ha reso noto che: «I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario». A fare i conti con il Covid anche la Juventus, con la positività di Carlo Pinsoglio e Arthur, anche loro in isolamento. Situazione complicata anche in casa Roma dove si è verificato un caso di positività, con il giocatore che per questioni di privacy ha preferito che ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo la sosta natalizia i club diA devono fare i conti con diversiche sono risultatialla Covid-19. Prima della ripresa della preparazione atletica, l’ha annunciato latà di tre, ovvero Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano. Il club in una nota ufficiale ha reso noto che: «I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario». A fare i conti con il Covid anche lantus, con latà di Carlo Pinsoglio e Arthur, anche loro in isolamento. Situazione complicata anche in casadove si è verificato un caso dità, con il giocatore che per questioni di privacy ha preferito che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - giannelio : RT @sole24ore: Boom dei cambi di casacca in Parlamento: 276 dal 2018 - sole24ore : Boom dei cambi di casacca in Parlamento: 276 dal 2018 - Italia_Notizie : Boom dei cambi di casacca in Parlamento: 276 dal 2018 - fisco24_info : Boom dei cambi di casacca in Parlamento: 276 dal 2018: È l’approssimarsi dell’appuntamento per l’elezione del capo… -