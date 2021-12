Il bonus psicologo bocciato: non sarà presente nella legge di bilancio (Di venerdì 31 dicembre 2021) nella giornata di ieri c’è stato il via libera per la Manovra di bilancio, che aveva preannunciato di inserire all’interno della legge anche il bonus psicologo. bonus psicologo bocciato dalla Manovra di bilancio Ieri la Camera dei Deputati ha reso legge la Manovra di bilancio. Tutti molto felici del risultato, ma aspre le critiche nei confronti della bocciatura del bonus psicologo, proposto in un provvedimento della manovra stessa. A quanto riporta Sussidiario.it, la vicepresidente dei senatori del PD, ha sottolineato il disappunto nei confronti di chi non ha dato l’ok all’emendamento. “Sapevamo che fosse difficile, che le risorse richieste fossero cospicue, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021)giornata di ieri c’è stato il via libera per la Manovra di, che aveva preannunciato di inserire all’interno dellaanche ildalla Manovra diIeri la Camera dei Deputati ha resola Manovra di. Tutti molto felici del risultato, ma aspre le critiche nei confronti della bocciatura del, proposto in un provvedimento della manovra stessa. A quanto riporta Sussidiario.it, la vicepresidente dei senatori del PD, ha sottolineato il disappunto nei confronti di chi non ha dato l’ok all’emendamento. “Sapevamo che fosse difficile, che le risorse richieste fossero cospicue, ...

