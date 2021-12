Il 24% degli alunni è stato vittima di bullismo: l’indagine regionale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il bullismo e cyberbullismo sono piaghe sociali ancora troppo diffuse. A dimostrarlo gli esiti del monitoraggio svolto tra aprile e luglio 2021 sulla piattaforma web Elisa bullismo e cyberbullismo sono piaghe sociali ancora troppo diffuse nelle scuole dell’Emilia Romagna. E’ quanto emerge dal monitoraggio a cui hanno partecipato i docenti e gli alunni della suddetta regione attraverso la piattaforma web Elisa. La piattaforma, originatasi dalla collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Università di Firenze e funzionante dal 2018, serve non solo a misurare l’incidenza del fenomeno ma anche a formare i docenti rispetto a queste tematiche. Gli alunni della Regione Emilia Romagna che hanno preso parte al questionario sono stati 24.485. Le scuole coinvolte, invece, sono ... Leggi su zon (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ile cybersono piaghe sociali ancora troppo diffuse. A dimostrarlo gli esiti del monitoraggio svolto tra aprile e luglio 2021 sulla piattaforma web Elisae cybersono piaghe sociali ancora troppo diffuse nelle scuole dell’Emilia Romagna. E’ quanto emerge dal monitoraggio a cui hanno partecipato i docenti e glidella suddetta regione attraverso la piattaforma web Elisa. La piattaforma, originatasi dalla collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Università di Firenze e funzionante dal 2018, serve non solo a misurare l’incidenza del fenomeno ma anche a formare i docenti rispetto a queste tematiche. Glidella Regione Emilia Romagna che hanno preso parte al questionario sono stati 24.485. Le scuole coinvolte, invece, sono ...

Agenzia_Ansa : I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 8.666 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione.… - repubblica : Maxi blitz in discoteca interrompe la superfesta di Natale degli studenti biellesi [di Paolo La Bua] - Agenzia_Ansa : Negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 500.000 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, il numero più alto d… - zuler01 : @fmonaldi65 @latwittipe Diagnosi raffreddore perché lo dice un tampone che ha una possibilità di errore il 50%. Com… - la_stabe : Dal 1 gennaio 2022 questi gli aumenti GRADUALI previsti per i compensi degli amministratori. Esempio. Comune di Fe… -