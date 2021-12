Il 2021 in tv, anno dello sport azzurro e del sorpasso delle piattaforme (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'anno dello sport e dei trionfi italiani, della conferma di Sanremo come l'evento di intrattenimento per eccellenza, dell'affermazione definitiva delle piattaforme che - complice la pandemia - nell'intera giornata arrivano a superare, considerando i soli ascolti da smart tv ( e dunque con dato sottostimato), Rai1 e Canale 5. È il bilancio del 2021 in tv stilato dallo Studio Frasi sulla base dei dati Auditel.Nell'anno della vittoria degli azzurri agli Europei, il... Leggi su digital-news (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'e dei trionfi italiani, della conferma di Sanremo come l'evento di intrattenimento per eccellenza, dell'affermazione definitivache - complice la pandemia - nell'intera giornata arrivano a superare, considerando i soli ascolti da smart tv ( e dunque con dato sottostimato), Rai1 e Canale 5. È il bilancio delin tv stilato dallo Studio Frasi sulla base dei dati Auditel.Nell'della vittoria degli azzurri agli Europei, il...

Advertising

LauraPausini : Domani finisce il 2021. Un altro anno complicato per tutti noi e al di là delle mie soddisfazioni personali e dei p… - gianluigibuffon : Finisce il 2021, ma io sto già pensando al 2022, con un buon proposito: riportare in alto il Parma! Buon anno a tu… - ilpost : 100mila nuovi positivi al giorno non sono allarmanti come lo sarebbero stati un anno fa: ci dicono cose diverse, e… - RobRe62 : RT @wireditalia: Dalle colture ingegnerizzate che producono il proprio fertilizzante ai sensori che col respiro diagnosticano le malattie f… - mevmorgenstern : quando tutti mettono un video dei loro ricordi del 2021, ma tu hai vissuto un anno di merda e non hai nemmeno una foto di un bel momento -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 anno Capello: 'Roma e Lazio sono da Champions' ...scorsi alla cerimonia dei Globe Soccer Awards 2021. Una parata di stelle che ha visto premiati il ct Mancini, Donnarumma e Bonucci rispettivamente come allenatore, portiere e difensore dell'anno. Ora,...

Quelli che?la scuola nel 2021 Raccogliere il meglio del peggio è un'operazione tipica di ogni fine anno. Se si parla di scuola poi, c'è l'imbarazzo della scelta, perch di scuola parlano tutti al di ... Ripercorrendo questo 2021 ...

Comuni: Fermo, Calcinaro, 2021 anno intenso Agenzia ANSA Covid, l'obbligo vaccinale divide il governo. E Draghi già vuole un nuovo decreto sul Super green pass… (Il Primato Nazionale) Il decreto potrebbe arrivare già all’inizio dell’anno, dopo la prima riunione del Consiglio dei ministri del 5 gennaio, e secondo i media italiani sembra ormai praticamente ...

Norris: “McLaren VS Ferrari? Benefici a entrambe” Secondo l'inglese, la sfida che ha visto protagonista la McLaren e la Ferrari nel corso del 2021 è servito a entrambe per crescere ...

...scorsi alla cerimonia dei Globe Soccer Awards. Una parata di stelle che ha visto premiati il ct Mancini, Donnarumma e Bonucci rispettivamente come allenatore, portiere e difensore dell'. Ora,...Raccogliere il meglio del peggio è un'operazione tipica di ogni fine. Se si parla di scuola poi, c'è l'imbarazzo della scelta, perch di scuola parlano tutti al di ... Ripercorrendo questo...(Il Primato Nazionale) Il decreto potrebbe arrivare già all’inizio dell’anno, dopo la prima riunione del Consiglio dei ministri del 5 gennaio, e secondo i media italiani sembra ormai praticamente ...Secondo l'inglese, la sfida che ha visto protagonista la McLaren e la Ferrari nel corso del 2021 è servito a entrambe per crescere ...