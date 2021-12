Il 2021 delle fake news in Europa e la cattiva lezione di Putin

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Anche nel 2022, il mondo dovrà fare i conti con un’altra pandemia: la disinformazione. Il progetto Eu vs Disinfo del Servizio europeo per l’azione esterna (EEAS) nelha scoperto più di 2.700 casi dida parte della Russia ai danni dell’. Quelli censiti sono solo la punta dell’iceberg. In tempo di guerre ibride come la crisi dei migranti sul confine tra Polonia e Bielorussia, un terzo di quest’offensiva riguarda l’Ucraina, al centro anchepiù recenti manovre militari. Ma il vero problema è che Russia e Cina hanno imparato a vicenda, in alcuni casi allineandosi, nelle tecniche di mistificazione e propaganda, come dimostra uno degli ultimi studi del Center for European Policy Analysis (CEPA). Il Cremlino, insomma, ha fatto scuola. Si è concentrato soprattutto contro Kiev, in ...