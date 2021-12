Il 2021 della Juventus: tra Pirlo e Allegri, ambizioni ridimensionate e guai giudiziari (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ stato un 2021 estremamente negativo per la Juventus, soprattutto se il paragone viene fatto con gli anni solari precedenti in cui erano arrivati gli scudetti, altri trofei, le belle figure in Champions e quant’altro. Ma a cavallo tra la scorsa e l’attuale stagione di campionato, sono troppi i bocconi amari che hanno dovuto ingoiare i tifosi bianconeri, sia per ragioni strettamente di campo che legate alla gestione dirigenziale. Una delle poche gioie dell’anno solare è arrivata proprio a gennaio, con la vittoria della Supercoppa Italiana a scapito del Napoli. A Reggio Emilia si vide un’ottima Juve, con l’esperimento Kulusevski punta proposto per la prima volta e un Ronaldo decisivo anche in quell’occasione. Poi, però, tante delusioni a seguire, su tutte l’eliminazione prematura dalla Champions League per mano del Porto: sfortuna e ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ stato unestremamente negativo per la, soprattutto se il paragone viene fatto con gli anni solari precedenti in cui erano arrivati gli scudetti, altri trofei, le belle figure in Champions e quant’altro. Ma a cavallo tra la scorsa e l’attuale stagione di campionato, sono troppi i bocconi amari che hanno dovuto ingoiare i tifosi bianconeri, sia per ragioni strettamente di campo che legate alla gestione dirigenziale. Una delle poche gioie dell’anno solare è arrivata proprio a gennaio, con la vittoriaSupercoppa Italiana a scapito del Napoli. A Reggio Emilia si vide un’ottima Juve, con l’esperimento Kulusevski punta proposto per la prima volta e un Ronaldo decisivo anche in quell’occasione. Poi, però, tante delusioni a seguire, su tutte l’eliminazione prematura dalla Champions League per mano del Porto: sfortuna e ...

Advertising

VanityFairIt : L'ennesimo trionfo dei Måneskin, Can Yaman batte la Ferragni, Draghi al top... Ecco i vincitori 2021 della popolari… - GiovaQuez : L'interpretazione corretta è quella della circolare di Rezza. Per il Ministero della Salute il comma 7-ter dell'art… - BentivogliMarco : L'utilizzo della magistratura per regolare gli scontri di potere non ha mai portato più giustizia. Ha fatto sentir… - PolverinoVince3 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (31 dicembre 2021) Ecco l’aggiornamento??… - iggyHT : RT @JigginoRuss: 'La Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha chiesto l'archiviazione per 14 detenuti che erano stati denunciati da… -