Advertising

sportli26181512 : #Ikoné alla #Fiorentina, il #Lilla conferma: ecco il comunicato ufficiale: Il 23enne centrocampista francese ha svo… - Bertolca10 : Colpo Fiorentina, preso #Ikone dal Lille. Firma il 3 gennaio, ma prima di essere a disposizione di Italiano deve sm… - AMasterPotato : RT @giannattasius: Il botto dell’ultimo dell’anno lo fa il @losclive che ufficializza #Ikoné alla @acffiorentina: come già detto, il contra… - violanews : UFFICIALE: #Ikonè alla #Fiorentina - luudusan : il Lille che annuncia il trasferimento di ikone alla fiorentina IL 31 DICEMBRE, voi si che ci capite -

Ultime Notizie dalla rete : Ikoné alla

LILLA (FRANCIA) - Ormai manca solo l'ufficialità per il passaggio di Jonathandal LillaFiorentina. Il centrocampista ha svolto le visite mediche lo scorso 23 dicembre e si trova a Firenze, pronto per mettersi subito a disposizione di Vincenzo Italiano già prima dell'....... Il 23enne francese verrà ufficializzato il 3 gennaio, data di apertura del calciomercato in Italia, ma nel frattempo è stato autorizzato ad approdare in anticipo a Firenze per partecipare...