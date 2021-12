I «si era vaccinato???» che arrivano puntuali sotto le notizie della morte di Paolo Calissano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non c’è scampo, mai. In un anno in cui abbiamo purtroppo salutato tante persone, famose e non, c’è una cosa che si è ripetuta – puntuale – ad ogni decesso. Le persone che, sui social, si sono accalcate sotto le notizie dello sfortunato evento per fare affermazioni prive di senso e deliranti sulla correlazione con il vaccino Covid. Sulla base, ovviamente, del nulla considerato che in molti casi non si aveva nemmeno contezza se la persona morta per questo o quell’altro tipo di malore avesse ricevuto la sua prima dose. Ecco che allora dopo gli indimenticabili Raffaella Carrà e Gino Strada, passando per l’infarto del campione olimpico Antonio Rossi e senza mancare nemmeno la morte del principe Filippo, l’ultimo giorno del 2021 lo salutano con i vaneggiamenti su Paolo Calissano morto per vaccino. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non c’è scampo, mai. In un anno in cui abbiamo purtroppo salutato tante persone, famose e non, c’è una cosa che si è ripetuta – puntuale – ad ogni decesso. Le persone che, sui social, si sono accalcateledello sfortunato evento per fare affermazioni prive di senso e deliranti sulla correlazione con il vaccino Covid. Sulla base, ovviamente, del nulla considerato che in molti casi non si aveva nemmeno contezza se la persona morta per questo o quell’altro tipo di malore avesse ricevuto la sua prima dose. Ecco che allora dopo gli indimenticabili Raffaella Carrà e Gino Strada, passando per l’infarto del campione olimpico Antonio Rossi e senza mancare nemmeno ladel principe Filippo, l’ultimo giorno del 2021 lo salutano con i vaneggiamenti sumorto per vaccino. LEGGI ...

