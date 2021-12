I primi indagati per la strage di Ravanusa: dieci avvisi di garanzia per i vertici di Italgas Reti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Arrivano i primi avvisi di garanzia per la strage di Ravanusa, il comune in provincia di Agrigento dove lo scorso 12 dicembre un’enorme esplosione ha causato 9 morti e divelto diversi edifici lungo la stessa strada. La Procura ha fatto sapere a 10 persone tra i vertici di Italgas Reti, sia regionali che nazionali, che ha avviato delle indagini nei loro confronti per omicidio plurimo colposo e disastro colposo. L’azienda aveva riferito in un comunicato che nelle settimane precedenti lo scoppio non erano pervenute segnalazioni di guasti e che “la rete di distribuzione di Ravanusa è stata ispezionata interamente sia nel 2020, sia nel 2021”. Gli avvisi di garanzia sono un atto “dovuto”, come apprende ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Arrivano idiper ladi, il comune in provincia di Agrigento dove lo scorso 12 dicembre un’enorme esplosione ha causato 9 morti e divelto diversi edifici lungo la stessa strada. La Procura ha fatto sapere a 10 persone tra idi, sia regionali che nazionali, che ha avviato delle indagini nei loro confronti per omicidio plurimo colposo e disastro colposo. L’azienda aveva riferito in un comunicato che nelle settimane precedenti lo scoppio non erano pervenute segnalazioni di guasti e che “la rete di distribuzione diè stata ispezionata interamente sia nel 2020, sia nel 2021”. Glidisono un atto “dovuto”, come apprende ...

