I porno sono il male assoluto? Ai ragazzi manca la consapevolezza del confine fra realtà e fiction (Di venerdì 31 dicembre 2021) La vita, come sappiamo, è una continua scoperta e la sessualità rappresenta una delle scoperte primarie e forse più sorprendenti dei ragazzi che si affacciano al periodo della pubertà. D'altra parte, essa costituisce anche una fra le scoperte più misteriose, perché i tabù che ancora vi ruotano attorno la collocano nella categoria del proibito. Non solo: se non è mai menzionata, mal spiegata – o spiegata soltanto parzialmente – i ragazzi si sentono costretti ad andare a cercare altrove le informazioni e le nozioni che la riguardano: coetanei, forum, appositi siti internet, immagini esplicite e video pornografici. E da questo nasce una delle questioni fondamentali: anche se sono vietati ai minori di 18 anni, gli adolescenti, proprio per carenza di nozioni fondamentali circa questa tematica, si sentono comunque spinti a ...

