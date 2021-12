I momenti di sport indimenticabili del 2021 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dalle Olimpiadi al mondiale di Formula Uno assegnato all'ultimo giro, dagli Europei di calcio all'addio di Valentino Rossi. Quello che non dimenticheremo in attesa di quello che verrà Leggi su vanityfair (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dalle Olimpiadi al mondiale di Formula Uno assegnato all'ultimo giro, dagli Europei di calcio all'addio di Valentino Rossi. Quello che non dimenticheremo in attesa di quello che verrà

Advertising

BoccaSte : RT @lUltimoUomo: 'Sta per succedere una cosa' e tutti gli altri incredibili momenti dello sport italiano nel 2021. - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Julian Alaphilippe, che campione! I suoi momenti migliori nel 2021 ?? - MicheleAnnibale : RT @lUltimoUomo: 'Sta per succedere una cosa' e tutti gli altri incredibili momenti dello sport italiano nel 2021. - _Sport_Calcio_ : Mondiali a crono, mondiali in pista, Olimpiadi in pista. Questo ragazzo è un fenomeno, ed è tutto azzurro ???????? È… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Mondiali a crono, mondiali in pista, Olimpiadi in pista. Questo ragazzo è un fenomeno, ed è tutto azzurro ???????? È stato… -