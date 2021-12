(Di venerdì 31 dicembre 2021) “, ma non è finita qui”. È il grido di battaglia degli oltre 150 dipendenti di Airche oggi hanno partecipato alla manifestazione promossa da Ap, Cobas e Usb, alla quale ha aderito anche Anpav. Nel centro di Olbia, in piazza Elena di Gallura, di fronte al municipio, i vertici delle sigle sindacali promotrici hanno puntato il dito contro lanazionale.“Siamo stati completamente abbandonati, nessun ministro è mai intervenuto o ha mai pronunciato il nome di Air- accusano - altre vertenze hanno avuto l’attenzione dellae della stampa nazionali, la nostra no, sebbene da domani siano per strada 1322”.Oggi scade per tutti la cassa integrazione e, salvo sorprese, tra domani e i prossimi giorni ...

fattoquotidiano : La crisi dimenticata di Air Italy. Dal primo gennaio oltre 1.300 lavoratori senza occupazione e senza Cig, nel sile… - daybinary : Air Italy: l’ira dei lavoratori, dimenticati dalla politica - HuffPostItalia : I lavoratori di Air Italy protestano: 'Dimenticati dalla politica' - fisco24_info : Air Italy: l'ira dei lavoratori, dimenticati dalla politica: Protesta in piazza a Olbia alla vigilia alla scadenza… - PavoncelloA70 : RT @WVecchis: Air Italy, massima solidarietà ai lavoratori. È necessario provare e trovare ogni strada percorribile affinché vengano tutela… -

Ultime Notizie dalla rete : lavoratori Air

...ha mai pronunciato il nome diItaly - accusano - altre vertenze hanno avuto l'attenzione della politica e della stampa nazionali, la nostra no, sebbene da domani siano per strada 1322".E poi, oltre il danno la beffa della continuità territoriale: mentre idiItaly, 600 in Sardegna e 750 in Lombardia, venivano messi in cassa integrazione, le istituzioni regionali e ...“Dimenticati dalla politica, ma non è finita qui”. È il grido di battaglia degli oltre 150 dipendenti di Air Italy che oggi hanno partecipato alla manifestazione promossa da Ap, Cobas e Usb, alla qual ..."Dimenticati dalla politica, ma non è finita qui". È il grido di battaglia degli oltre 150 dipendenti di Air Italy che oggi hanno partecipato alla manifestazione promossa da Ap, Cobas e Usb, alla qual ...