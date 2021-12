I governatori leghisti non vogliono l' obbligo vaccinale | ' Non possiamo mandare la forza pubblica da chi'

Advertising

borghi_claudio : @sbonaccini Guardi che da Bolsonaro oggi ci sono 6000 casi su un paese da 200 milioni di persone e l'ideona del gre… - levrierog : RT @SalvatoreMirag7: Qui spiegato bene perché l'Italia, da modello da imitare (per la prima volta nella storia repubblicana), è diventata m… - globalistIT : - eleaugusta : RT @borghi_claudio: @sbonaccini Guardi che da Bolsonaro oggi ci sono 6000 casi su un paese da 200 milioni di persone e l'ideona del green p… - arquer12 : RT @borghi_claudio: @sbonaccini Guardi che da Bolsonaro oggi ci sono 6000 casi su un paese da 200 milioni di persone e l'ideona del green p… -

Ultime Notizie dalla rete : governatori leghisti

Globalist.it

In due interviste, iLuca Zaia e Massimiliano Fedriga, come ben riassume l' Huffington post , pur con intonature diverse, allontanano l'ipotesi su cui si dovrebbe esprimere il prossimo Consiglio dei ...Una posizione che assicura essere condivisa anche daidel Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga , e quello del Veneto, Luca Zaia . Non va meglio coidel ...In Cdm il ministro Giancarlo Giorgetti si è espresso, insieme ai 5 stelle, contro il ricorso all’obbligo di vaccinazione per lavorare.Sul Green pass rafforzato per tutti i lavoratori, materia di duro scontro nel consiglio dei ministri, mercoledì sera c’era una sola certezza: per il momento, non scatterà. Ma più che di momento si dov ...