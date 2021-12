I film e le serie tv più interessanti del 2021

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Per un 2020 che finiva con “The Midnight Sky”, c’è unche invece lo fa con “Don’t Look Up”. Hanno poche cose in comune, a parte una, fondamentale: l’imminente fine del mondo. Una cornice ben poco ottimista per un anno che, al contrario, ha visto usciremolto belli, a volte anche bellissimi, insieme a qualche sonora delusione (“Gucci” si parla di te). Nella confusione delle proiezioni rimandate causa pandemia si sono incrociati allora titoli del 2020 a titoli del, mentre altri che erano stati annunciati, come l’ennesimo della saga di Mission: Impossible, slittano al 2022, mentre le sale aprono e chiudono a seconda dei contagi. In ogni caso una lista si può fare, e si fa. Per i primi posti i dubbi sono pochi. Si tratta di scegliere tra “Drive My Car”, del regista giapponese Ryusuke Hamaguchi, che mette in scena un racconto ...