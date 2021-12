I controlli anti covid rafforzati a Capodanno nelle città

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il ministero dell'Interno ha deciso di rafforzare iper la notte di San Silvestro. In Italia sarà il secondodi fila senza concerti e festeggiamenti in piazza a causa delle restrizioni decise per contrastare la nuova...

Ultime Notizie dalla rete : controlli anti

...dai propri assistiti ma per convinzioni personali circa la presunta inutilità del vaccino- ... Una conferma di quanto i Nas già sospettavano: dai, infatti, erano emerse anomalie nelle ...Bologna, 31 dicembre 2021 " Sono iniziati questa mattina e proseguiranno per tutta la notte iCovid - 19 dei carabinieri del comando provinciale. Oltre ai servizi preventivi, i militari del Radiomobile e delle 69 stazioni dell'Arma sul territorio, sono a disposizione per ...Ricordiamo che piazza Maggiore sarà chiusa nella notte di Capodanno, per evitare party spontanei e assembramenti, mentre anche la statua del Nettuno è stata ingabbiata, sempre per impedire capannelli ...E rispetto delle regole anti-Covid, ossia mascherina obbligatoria all’esterno e verifiche del green pass all’interno degli esercizi. «Ci stiamo già organizzando — spiega il sindaco di Jesolo Valerio Z ...