I 5 post della Famiglia Reale più apprezzati del 2021: vince la regina Elisabetta (Di venerdì 31 dicembre 2021) Negli ultimi anni anche le famiglie reali hanno cominciato a sfruttare al meglio il potenziale dei social. La monarchia inglese, in modo particolare, ha un profilo per ogni Reale senior, che si occupa di seguire le sue attività svolte per la Corona. Il 2021 è stato un anno ricco di avvenimenti più o meno piacevoli per i reali di casa Windsor. Ma quali sono i post che più hanno ottenuto successo sui social? Ecco la top 5 dei tweet e dei post più apprezzati dell’ultimo anno. La classifica dei Tweet reali più popolari della Famiglia Reale nel 2021: domina Elisabetta Tra i Tweet più apprezzati della Famiglia Reale, vince quello che ha ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 31 dicembre 2021) Negli ultimi anni anche le famiglie reali hanno cominciato a sfruttare al meglio il potenziale dei social. La monarchia inglese, in modo particolare, ha un profilo per ognisenior, che si occupa di seguire le sue attività svolte per la Corona. Ilè stato un anno ricco di avvenimenti più o meno piacevoli per i reali di casa Windsor. Ma quali sono iche più hanno ottenuto successo sui social? Ecco la top 5 dei tweet e deipiùdell’ultimo anno. La classifica dei Tweet reali più popolarinel: dominaTra i Tweet piùquello che ha ...

Advertising

Paola5GG5 : RT @VisioneTv: Clamoroso dato dell'Ist. Koch tedesco: il 95,5% dei contagiati Omicron sono vaccinati, il 28% con tre dosi. E i novax? Appen… - peppizzo : @Ussignur_ @longagnani Le teorie basate su post trovati in rete non è il metodo scientifico che si studia alle Univ… - stefano61t : RT @Anna302478978: @barbarab1974 Dal 5gennaio vogliamo sapere perché i vaccini non hanno funzionato Sempre nella stessa data vogliamo sap… - IacobellisT : RT @VisioneTv: Condannata la Maxwell, allarme tra i legali della Corona inglese: il principe Andrea potrebbe finire a processo. Le testimon… - IacobellisT : RT @VisioneTv: Clamoroso dato dell'Ist. Koch tedesco: il 95,5% dei contagiati Omicron sono vaccinati, il 28% con tre dosi. E i novax? Appen… -