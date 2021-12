Harry ha trovato lavoro: ecco cosa fa e (soprattutto) quanto guadagna! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Quando venne annunciato il suo allontanamento dalla Famiglia Reale Britannica, molti erano convinti che il primo lavoro del Principe Harry sarebbe stato da McDonald’s. Oggi le cose stanno molto diversamente! Dopo aver dovuto rinunciare (molto a malincuore) a tutti i suoi doveri e i suoi ruoli nell’ambito militare, il Principe Harry negli Stati Uniti secondo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 31 dicembre 2021) Quando venne annunciato il suo allontanamento dalla Famiglia Reale Britannica, molti erano convinti che il primodel Principesarebbe stato da McDonald’s. Oggi le cose stanno molto diversamente! Dopo aver dovuto rinunciare (molto a malincuore) a tutti i suoi doveri e i suoi ruoli nell’ambito militare, il Principenegli Stati Uniti secondo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

_allthelove_ : ho trovato un layout per quest’estate con katy ed harry stupendo - ifAiCouldFlAy : RT @CarzanSofia: «Lo sai quanto è blu il cielo sopra l'Inghilterra?» ~ YMMAICY Raga non ci credo piango ... ho trovato questo profilo stil… - Olimpia6666 : RT @CarzanSofia: «Lo sai quanto è blu il cielo sopra l'Inghilterra?» ~ YMMAICY Raga non ci credo piango ... ho trovato questo profilo stil… - marta_villani5 : RT @CarzanSofia: «Lo sai quanto è blu il cielo sopra l'Inghilterra?» ~ YMMAICY Raga non ci credo piango ... ho trovato questo profilo stil… - flowyrus : il 2021 per me è stato un anno bellissimo, ho finito gli studi, ho incontrato quasi tutte le persone che ho conosci… -