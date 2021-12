“Ha passato il segno”. GF Vip, bufera su Katia Ricciarelli dopo gli ultimi fatti. “Alfonso deve intervenire” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Katia Ricciarelli nella bufera. Contro la soprana arriva la bomba di Imma Battaglia dopo le brutte uscite contro Eva Grimaldi, pesantemente attaccata nei giorni scorsi. Un appello, quello della Battaglia, ad Alfonso Signorini perché intervenga. “Ho visto cose spiacevoli, non riesco sempre a seguire la diretta, ma qualche giorno fa mi è capitato di assistere ad una scena che non mi è piaciuta. Mi è capitato di osservare Eva che stava parlando della spesa e poi è intervenuta Katia Ricciarelli”. “La reazione di Katia Ricciarelli è stata ‘io non devo fermarmi, se continui ti butto in piscina’. Poi ha continuato a straparlare. Ho visto che Eva si è bloccata, la conosco, è rimasta ferita da quell’attacco di Katia. Sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021)nella. Contro la soprana arriva la bomba di Imma Battagliale brutte uscite contro Eva Grimaldi, pesantemente attaccata nei giorni scorsi. Un appello, quello della Battaglia, adSignorini perché intervenga. “Ho visto cose spiacevoli, non riesco sempre a seguire la diretta, ma qualche giorno fa mi è capitato di assistere ad una scena che non mi è piaciuta. Mi è capitato di osservare Eva che stava parlando della spesa e poi è intervenuta”. “La reazione diè stata ‘io non devo fermarmi, se continui ti butto in piscina’. Poi ha continuato a straparlare. Ho visto che Eva si è bloccata, la conosco, è rimasta ferita da quell’attacco di. Sono ...

Advertising

tiziodesio : @ErnestoPascucci @kesause Sarebbe peró anche ora che i lavoratori, di tutti i tipi, prendessero per le orecchie le… - patty75443750 : Ma che dobbiamo fare un sunto, un riassunto di qllo che è successo in qsto anno passato?? Noo sono smemorata e dime… - Beaoh11 : @Dubbio89 Lo so... ma se si muovono quelle cacche viziate di belgi... vuol dire che si è davvero passato il segno - osvaldomiraglia : @occhi____verdi Beh, ci hai proprio dato un taglio! Per voi donne è il segno che non volete avere più a che fare, c… - marcousque_af : Dal 10 gennaio questo infame regime imporrà il 'supergreenpass' per ogni mezzo di trasporto, a iniziare dagli aerei… -