Green Pass rafforzato, quarantene, mascherine ffp2: guida alle nuove regole in vigore da oggi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il nuovo decreto anti-Covid approvato dal governo lo scorso 29 dicembre è in vigore. Le regole sono tante e il caos anche: facciamo chiarezza con una guida. Contatti con positivi Chi è vaccinato con tre dosi, guarito o ha effettuato il richiamo da meno di 120 giorni non deve fare quarantena. Deve sottoporsi ad autosorveglianza, cioè fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione deve indossare la mascherina ffp2 e effettuare un test antigenico rapido o molecolare il quinto giorno dopo il contatto. I contatti stretti Conviventi p persone con cui si ha avuto un contatto fisico diretto (una stretta di mano o un faccia a faccia) per oltre 15 minuti a meno di 2 metri di distanza senza protezione in un ambiente chiuso; il Passeggero in treno o in aereo seduto a meno di 2 posti di distanza; i ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il nuovo decreto anti-Covid approvato dal governo lo scorso 29 dicembre è in. Lesono tante e il caos anche: facciamo chiarezza con una. Contatti con positivi Chi è vaccinato con tre dosi, guarito o ha effettuato il richiamo da meno di 120 giorni non deve fare quarantena. Deve sottoporsi ad autosorveglianza, cioè fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione deve indossare la mascherinae effettuare un test antigenico rapido o molecolare il quinto giorno dopo il contatto. I contatti stretti Conviventi p persone con cui si ha avuto un contatto fisico diretto (una stretta di mano o un faccia a faccia) per oltre 15 minuti a meno di 2 metri di distanza senza protezione in un ambiente chiuso; ileggero in treno o in aereo seduto a meno di 2 posti di distanza; i ...

Advertising

borghi_claudio : Il green pass per il lavoro che avrebbe dovuto diminuire i duemila contagi dal giorno della sua introduzione ad ogg… - borghi_claudio : @sbonaccini Guardi che da Bolsonaro oggi ci sono 6000 casi su un paese da 200 milioni di persone e l'ideona del gre… - borghi_claudio : @sbonaccini Quando arriverà a capire che il green pass non c'entra NULLA con chi va in terapia intensiva e chi no p… - VerdeGiuseppe4 : RT @borghi_claudio: Il green pass per il lavoro che avrebbe dovuto diminuire i duemila contagi dal giorno della sua introduzione ad oggi va… - theBagattella : RT @nickdibauscia: Massimo Boldi smette dì recitare (?) per protesta, Daniela Martani minaccia dì andarsene dall’Italia, e c’è ancora chi s… -