Gratta e Vinci, Miliardario boom: altre 4 maxi vincite (Di venerdì 31 dicembre 2021) boom di Vincite con il Gratta e Vinci: brindisi anticipati di Capodanno per 4 fortunati giocatori che hanno incassato premi davvero clamorosi La fine del 2021 si avvicina, con l’attesa dei festeggiamenti per il Capodanno che catturano le attenzioni degli italiani. Si chiude un anno difficile per tante famiglie, che in alcuni casi grazie al L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 31 dicembre 2021)dite con il: brindisi anticipati di Capodanno per 4 fortunati giocatori che hanno incassato premi davvero clamorosi La fine del 2021 si avvicina, con l’attesa dei festeggiamenti per il Capodanno che catturano le attenzioni degli italiani. Si chiude un anno difficile per tante famiglie, che in alcuni casi grazie al L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitcultura : Vince 5 milioni con un Gratta&Vinci da 20 euro a Milano: 'Mi avete fatto fare Capodanno!' - infoitcultura : Compra un Gratta e Vinci in una tabaccheria di Milano e si aggiudica cinque milioni di euro - infoitcultura : Milano, vince 5 milioni col Gratta e Vinci in un tabacchi di via Novara: 'Grazie, farò un buon Capodanno' - infoitcultura : “Il più bel capodanno del mondo” vinta cifra astronomica al “Gratta e vinci” - infoitcultura : Gratta e vinci milionario a Milano, il tabaccaio mostra il biglietto vincente: «In mano ho 5 milioni» -