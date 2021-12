Grande Fratello Vip, Soleil Sorge parla del suo misterioso amore: "Mi ha stravolto.." (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'influencer italo-americana, protagonista del Grande Fratello Vip 6, torna a parlare del suo misterioso "superman" ma precisa: "Non sono fidanzata". Leggi su comingsoon (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'influencer italo-americana, protagonista delVip 6, torna are del suo"superman" ma precisa: "Non sono fidanzata".

Advertising

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #31dicembre 1855; nasce #GiovanniPascoli, famoso poeta e figura emblematica della letteratura italiana… - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - cherry19611883 : RT @InesGiochi: Niente, il grande fratello non ne fa una giusta... Ma cribbio, inventarsi qualcosa che possa divertire tutti no vero ??? Ma… - anna_coronas : SALVIAMO ALLESSRANDRO PREFERITO APPMEDIDIASET. PLAY SMS 477.000.2CON SCRITTO ALLESANDRO SALVIAMOLO TRAMITE :GRANDE… - Giammi78 : @stevevicrn Tanti Auguri di una rapidissima negativizzazione e un grande 2022 a un Mitico Fratello ??? Teniam Botta… -