Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo lascia la casa: il motivo (Di venerdì 31 dicembre 2021) La permanenza nella casa del Grande Fratello Vip sta iniziando a pesare ai gieffini, uno su tutti, Manuel Bortuzzo, ha dichiarato parlando con i suoi compagni d'avventura che conta di andare via a metà gennaio, indicando anche le date del presunto addio al reality. Rispetto agli altri inquilini, infatti, sembrerebbe che lui non debba pagare una penale per abbandonare il gioco, come aveva fatto intendere anche Jessica Selassié prima del 13 dicembre, quando i concorrenti valutavano se restare o abbandonare lo show. La decisione di Manuel Bortuzzo Durante una chiacchierata estemporanea con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, il nuotatore comunica la sua decisione. La soprano dichiara: "Anche io ho avuto un crollo, ma vedo che anche lui ce l'ha" indicando ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 31 dicembre 2021) La permanenza nelladelVip sta iniziando a pesare ai gieffini, uno su tutti,, ha dichiarato parlando con i suoi compagni d'avventura che conta di andare via a metà gennaio, indicando anche le date del presunto addio al reality. Rispetto agli altri inquilini, infatti, sembrerebbe che lui non debba pagare una penale per abbandonare il gioco, come aveva fatto intendere anche Jessica Selassié prima del 13 dicembre, quando i concorrenti valutavano se restare o abbandonare lo show. La decisione diDurante una chiacchierata estemporanea con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, il nuotatore comunica la sua decisione. La soprano dichiara: "Anche io ho avuto un crollo, ma vedo che anche lui ce l'ha" indicando ...

Advertising

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #31dicembre 1855; nasce #GiovanniPascoli, famoso poeta e figura emblematica della letteratura italiana… - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip clamoroso: “Sono tutti ammalati!” Qualcosa non va - claraxbrave : un fratello più grande - spiterizz : @Fabbruccio1 @parlosoloperme Mamma mia... E dire che alcuni addirittura si fanno una vita dopo la morte di un figli… -