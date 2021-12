Grande Fratello, la Vip incinta e con il covid: ecco come sta adesso (Di venerdì 31 dicembre 2021) Capodanno in quarantena per la ex protagonista del Grande Fratello Vip quarta edizione, a complicare la sua situazione la gravidanza giunta al settimo mese: ecco come sta Clizia Incorvaia dopo l’ultimo tampone La protagonista dell’edizione del reality show del 2020 è alle prese con una situazione complicata divisa tra la gioia della gravidanza e l’ansia del contagio per lei e la figlia Sono giorni complicati per Clizia Incorvia, una delle protagoniste dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, la quarta della serie. La modella e fashion blogger di Pordenone, infatti, è alle prese con una situazione davvero complessa. —>>> Leggi anche: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, l’annuncio spiazza i fan: la novità Da un lato vive la Grande, e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Capodanno in quarantena per la ex protagonista delVip quarta edizione, a complicare la sua situazione la gravidanza giunta al settimo mese:sta Clizia Incorvaia dopo l’ultimo tampone La protagonista dell’edizione del reality show del 2020 è alle prese con una situazione complicata divisa tra la gioia della gravidanza e l’ansia del contagio per lei e la figlia Sono giorni complicati per Clizia Incorvia, una delle protagoniste dell’edizione 2020 delVip, la quarta della serie. La modella e fashion blogger di Pordenone, infatti, è alle prese con una situazione davvero complessa. —>>> Leggi anche: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, l’annuncio spiazza i fan: la novità Da un lato vive la, e ...

