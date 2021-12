Governo | Tajani FI | ' Draghi resti | solo lui può superare emergenza energia'

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic (Adnkronos) - Per fronteggiare l'energetica "fin da subito servono soluzioni strutturali, che ci mettano a riparo da nuovi rialzi nei prossimi mesi nei prossimi anni: servono infrastrutture energetiche, gassificatori, investimenti sulle rinnovabili" e "bisogna credere nell'idrogeno e riprendere la ricerca sul nucleare di ultima generazione, sicuro e pulito". Lo dice Antonioal 'Giornale'. "Soltantoalpuò garantirci. D'altronde non è sostenuto da una maggioranza politica. Ma da una maggioranza di unità nazionale. Senza la sua autorità sarebbe difficilequesta crisi economico-sanitaria", spiega il coordinatore di Forza Italia., tra l'altro, parla del Quirinale: "Non so cos'abbia in testa Letta. Berlusconi è un leader ...

Onorevolecome si esce da questa tempesta perfetta? "Credo che si debba affrontare la ... nell'ipotesi di un trasferimento di Draghi al Quirinale? "Soltanto Draghi alpuò garantirci. D'...Cdm in corso sul disastro Covid, cannonata finale della Meloni: "Così ilha perso tempo" C'... governatore della Liguria: ' Draghi, Jacobs e la regina Elisabetta ' Antonio, ..."Soltanto Draghi al governo può garantirci. D'altronde non è sostenuto da una maggioranza politica. Ma da una maggioranza di unità nazionale. Senza la sua autorità sarebbe difficile superare questa cr ...Non bastava la nuova ondata di Covid a rendere più fosco l'immediato futuro. Per famiglie e imprese ci pensa anche il forte rincaro energetico a mettere un punto interrogativo sull'anno che sta per in ...