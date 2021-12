Governo alle Regioni: “Tutelare scuola in presenza”. Ipotesi di Dad solo per i non vaccinati (Di venerdì 31 dicembre 2021) È in corso - secondo quanto si apprende da fonti qualificate - una riunione chiesta dalle Regioni con i ministri della Pubblica Istruzione Bianchi e della Salute Speranza, alla quale partecipa il governatore del Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Al centro le misure di contrasto al Covid in vista della riapertura delle scuole. Prioritario Tutelare la scuola in presenza. Questa la posizione ribadita stamattina dal Governo. “Per il Governo è fondamentale Tutelare la didattica in presenza” avrebbe detto Bianchi nel corso del suo intervento. Nuove norme sulle quarantene degli studenti sono state proposte dalle Regioni durante l’incontro ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) È in corso - secondo quanto si apprende da fonti qualificate - una riunione chiesta dcon i ministri della Pubblica Istruzione Bianchi e della Salute Speranza, alla quale partecipa il governatore del Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delleMassimiliano Fedriga. Al centro le misure di contrasto al Covid in vista della riapertura delle scuole. Prioritariolain. Questa la posizione ribadita stamattina dal. “Per ilè fondamentalela didattica in” avrebbe detto Bianchi nel corso del suo intervento. Nuove norme sulle quarantene degli studenti sono state proposte ddurante l’incontro ...

