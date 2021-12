Gli incendi in Colorado: 600 case distrutte e il fuoco sulle strade – Il video (Di venerdì 31 dicembre 2021) Seicento case distrutte e decine di migliaia di persone costrette a mettersi in salvo in Colorado a causa degli incendi che si sono rapidamente estesi, complici i forti venti. Lo sceriffo della contea di Boulder (a nord di Denver) Joe Pelle dice che sono andate distrutte 580 tra abitazioni o altre strutture nell’area del centro abitato di Superior. Il governatore Jared Polis ha dichiarato lo stato d’emergenza. «Preghiamo per le migliaia di famiglie evacuate a causa degli incendi nelle contee di Superior e Boulder», ha scritto il governatore su Twitter. December 31, 2021 «I venti forti stanno propagando rapidamente le fiamme, e gli aerei antincendio sono costretti a terra». Raggiunti dalle fiamme, dopo una terribile siccità, anche un centro commerciale e un ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Seicentoe decine di migliaia di persone costrette a mettersi in salvo ina causa degliche si sono rapidamente estesi, complici i forti venti. Lo sceriffo della contea di Boulder (a nord di Denver) Joe Pelle dice che sono andate580 tra abitazioni o altre strutture nell’area del centro abitato di Superior. Il governatore Jared Polis ha dichiarato lo stato d’emergenza. «Preghiamo per le migliaia di famiglie evacuate a causa deglinelle contee di Superior e Boulder», ha scritto il governatore su Twitter. December 31, 2021 «I venti forti stanno propagando rapidamente le fiamme, e gli aerei anto sono costretti a terra». Raggiunti dalle fiamme, dopo una terribile siccità, anche un centro commerciale e un ...

